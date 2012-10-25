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亚洲 | 2012年 10月 25日 星期四 08:46 BJT

〔表格〕10月20日止当周外资在日本股市转为买超1,952亿日圆

路透东京10月25日电---日本财务省周四公布的资本流动数据显示,外资上周转为买超日本股票,此前一周为卖超.

外资在10月20日止当周买超日本股票1,952亿日圆,此前一周为卖超267亿日圆.

日本投资者在最近一周买超4,746亿日圆外国债券,为连续两周买超.

下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆:

外资在日本投资:

股市 债市 货币市场

10月14-20日 +195.2 +272.3 -165.6

10月7-13日 -26.7r +133.2 -2,217.5r

日本在海外投资:

股市 债市 货币市场

10月14-20日 -0.9 +474.6 +81.6

10月7-13日 -6.3 +705.3 -2.3

注:r表示数据经修正. (完)

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--编译 张若琪;审校 孙茉莉

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