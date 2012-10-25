〔表格〕10月20日止当周外资在日本股市转为买超1,952亿日圆

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透东京10月25日电---日本财务省周四公布的资本流动数据显示,外资上周转为买超日本股票,此前一周为卖超.
外资在10月20日止当周买超日本股票1,952亿日圆,此前一周为卖超267亿日圆.
日本投资者在最近一周买超4,746亿日圆外国债券,为连续两周买超.
下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆:
外资在日本投资:
股市 债市 货币市场
10月14-20日 +195.2 +272.3 -165.6
10月7-13日 -26.7r +133.2 -2,217.5r
日本在海外投资:
股市 债市 货币市场
10月14-20日 -0.9 +474.6 +81.6
10月7-13日 -6.3 +705.3 -2.3
注:r表示数据经修正. (完)
浏览日本数据相关新闻,请点选[ECI-JP-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]
--编译 张若琪;审校 孙茉莉
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。