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亚洲 | 2012年 10月 25日 星期四 08:56 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--10月25日-11月1日

路透10月25日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.

日期 时间 国家 规模 发行细节

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10/25 1700 美国 七年期债券

10/25 0120 日本 三个月期贴现国库券

10/25 0130 日本 两年期公债

10/26 意大利 零息/BTPei债券

10/29 意大利 2013年4月30日到期的六个月期BOT

10/29 1530 美国 13周和26周期国库券

10/29 0600 德国 30亿欧元 2013年10月30日到期的12个月期Bubill

10/30 意大利 中长期债券

10/30 1530 美国 四周期国库券

10/31 法国 OAT债券

10/31 德国 20亿欧元 票息2.50%、2044年7月4日到期的债券

11/1 英国 通膨保值公债

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 戴素萍;审校 张若琪

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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