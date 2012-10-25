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亚洲 | 2012年 10月 25日 星期四 09:05 BJT

〔全球金市〕金价因美元缩减涨幅而小升,但距离七周低点仍不远

路透新加坡10月25日电---金价周四在淡静交投中小升,因美元缩减升幅,然金价和美联储表示坚持刺激计划后所触及的七周最低水准仍相去不远.

0025GMT时,现货金XAU=涨4.86美元,至每盎司1,706.79美元.周三美联储政策声明毫不令人意外地坚持在就业市场改善前,维持刺激经济成长措施的计划,此后金价触及9月7日以来最低位约1,698美元.

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