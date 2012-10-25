〔企业并购〕加拿大财长称未就企业并购互惠原则与中国直接谈判

路透渥太华/卡尔加里10月24日电---加拿大财长费海提周三表示,据他所知,加拿大并未与中国进行直接谈判,讨论在中国批准加国企业在中国的并购交易前提下,加拿大批准中海油(0883.HK)收购Nexen IncNXY.TO.

加国执政保守党的议员称,加拿大应该要求中国让步,再同意这项151亿美元的收购案.

加拿大官员称,该国政府有意向中国施压,希望能尽快解决包括加拿大丰业银行(BNS.TO)、宏利金融(MFC.TO)等企业在中国开展业务时遇到的拖延与问题.

"就我所知,双方并未就此议题有直接谈判,"费海提在被记者问及对等互惠原则时这样回答.

加拿大总理哈珀周一说,他希望能在宣布关于中海油及马来西亚国家石油公司(Petronas)收购案的决定时,也同时公布一个新的投资规范框架.

本月稍早时,工业部长Christian Paradis将检视中海油收购案的调查时间延长30天至11月9日.Paradis周三对路透说,他无法对过程置评,并称加国将花费必要的时间来研究这项并购.

阿尔伯塔大学中国学院周三公布一项调查称,阿尔伯塔省的居民支持与中国贸易往来,而对于中国在资源领域的投资的看法,支持与反对者一样多.

然而,大多数受访者反对中国政府控制的企业来进行收购.(完)