〔企业并购〕加拿大财长称未就企业并购互惠原则与中国直接谈判

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透渥太华/卡尔加里10月24日电---加拿大财长费海提周三表示,据他所知,加拿大并未与中国进行直接谈判,讨论在中国批准加国企业在中国的并购交易前提下,加拿大批准中海油(0883.HK)收购Nexen IncNXY.TO.
加国执政保守党的议员称,加拿大应该要求中国让步,再同意这项151亿美元的收购案.
加拿大官员称,该国政府有意向中国施压,希望能尽快解决包括加拿大丰业银行(BNS.TO)、宏利金融(MFC.TO)等企业在中国开展业务时遇到的拖延与问题.
"就我所知,双方并未就此议题有直接谈判,"费海提在被记者问及对等互惠原则时这样回答.
加拿大总理哈珀周一说,他希望能在宣布关于中海油及马来西亚国家石油公司(Petronas)收购案的决定时,也同时公布一个新的投资规范框架.
本月稍早时,工业部长Christian Paradis将检视中海油收购案的调查时间延长30天至11月9日.Paradis周三对路透说,他无法对过程置评,并称加国将花费必要的时间来研究这项并购.
阿尔伯塔大学中国学院周三公布一项调查称,阿尔伯塔省的居民支持与中国贸易往来,而对于中国在资源领域的投资的看法,支持与反对者一样多.
然而,大多数受访者反对中国政府控制的企业来进行收购.(完)
--编译 李婷仪;审校 张涛
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。