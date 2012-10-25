〔台湾汇市〕台币结束连五贬收升,中欧韩货币强势引发新一轮美元卖盘

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 受欧元、韩元、人民币强升带动,台币终反转走升
* 非美币别仍受热钱追捧
* 明日主交投区料落29.200-29.280
路透台北10月25日电---台币兑美元TWD=TP周四结束五连黑,在欧元、韩元及人民币等多币别强势升值气氛带动下顺势上扬6.2分.但相较其他非美币别的抢眼表现,台币仍显虚弱.
汇银人士指出,午盘前尽管美元偏弱,但因台股表现不佳,在亚股中仍居倒数位置,市场信心显得不足,早上仍见外商的美元买盘.但午后人民币CNY=CFXS盘中不但创历史新高,且首度触及波动区间上限,加上欧洲开盘后,欧元EUR=走高重回1.3以上,韩元KRW=也升破1,100的关键价位,眼看美元全线疲弱,外商反手卖出,本地银行跟进,终令台币反转走高.
"能想到的币别都破关键水位了,给了大家希望,不然大家本来都不想卖美元了."一本地大型银行交易员说.
市场人士指出,虽然台币在其他亚币的激励下暂时挥别贬势,但升值幅度仍然有限,且台股愁云惨雾也埋下隐忧.中国及美国的数据是否能持续改善将是关键之一,且人民币和港元HKD=D2的强势能否延续到十八大之后,还有疑问.此外,今日台币盘中高位来到29.220,重新逼近前波29.200的台湾央行阻升位,也令市场感到犹豫.
不过路透最新调查显示,人民币、韩元的多头仓位接近八个月高位.[ID:nSB2067865]
台股.TWII今日跌0.72%报7,262.08点;外资及陆资连11天卖超台股,今日卖超金额为31.62亿台币,累计卖超金额达444.45亿.
此外,今日盘中进出口商买汇/抛汇力道均衡,早盘成交量萎靡不振,午后则因外资及银行间的停损/投机部位进场才有效放大交易量.
海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场也因投机气氛加温而摆脱此前方向不明的枷锁,午后美元/台币多数天期的换汇点折价急遽扩大,美元卖盘明显.
新兴亚洲货币周四多数走高,因美国和中国经济有企稳迹象,资金流入增加的预期升温,同时日本央行将放宽政策的预期亦提供支撑.[EMRG/SGCN]其中韩元触及近一年高位.
美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三表示将坚持落实经济刺激计划,直至就业市场改善,同时承认经济的一些领域有所改善.[ID:nSB2066309]
今天稍晚及明日主要事件包括周四美国一周初请失业金人数,周五美国国内生产总值(GDP).
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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 29.280 29.342 29.220-29.369 29.342 6.35 4.66
TAIFX1
元太外汇经纪公司 29.223 29.281 29.220-29.279 29.269 2.52 2.89
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 -0.070/-0.055 -0.050/-0.035
美元/台币六个月期 -0.225/-0.200 -0.195/-0.170
----------------------------------------------------------------------------(完)
--记者 林妙容; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。