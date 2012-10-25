〔台湾汇市〕台币结束连五贬收升,中欧韩货币强势引发新一轮美元卖盘

* 受欧元、韩元、人民币强升带动,台币终反转走升

* 非美币别仍受热钱追捧

* 明日主交投区料落29.200-29.280

路透台北10月25日电---台币兑美元TWD=TP周四结束五连黑,在欧元、韩元及人民币等多币别强势升值气氛带动下顺势上扬6.2分.但相较其他非美币别的抢眼表现,台币仍显虚弱.

汇银人士指出,午盘前尽管美元偏弱,但因台股表现不佳,在亚股中仍居倒数位置,市场信心显得不足,早上仍见外商的美元买盘.但午后人民币CNY=CFXS盘中不但创历史新高,且首度触及波动区间上限,加上欧洲开盘后,欧元EUR=走高重回1.3以上,韩元KRW=也升破1,100的关键价位,眼看美元全线疲弱,外商反手卖出,本地银行跟进,终令台币反转走高.

"能想到的币别都破关键水位了,给了大家希望,不然大家本来都不想卖美元了."一本地大型银行交易员说.

市场人士指出,虽然台币在其他亚币的激励下暂时挥别贬势,但升值幅度仍然有限,且台股愁云惨雾也埋下隐忧.中国及美国的数据是否能持续改善将是关键之一,且人民币和港元HKD=D2的强势能否延续到十八大之后,还有疑问.此外,今日台币盘中高位来到29.220,重新逼近前波29.200的台湾央行阻升位,也令市场感到犹豫.

不过路透最新调查显示,人民币、韩元的多头仓位接近八个月高位.[ID:nSB2067865]

台股.TWII今日跌0.72%报7,262.08点;外资及陆资连11天卖超台股,今日卖超金额为31.62亿台币,累计卖超金额达444.45亿.

此外,今日盘中进出口商买汇/抛汇力道均衡,早盘成交量萎靡不振,午后则因外资及银行间的停损/投机部位进场才有效放大交易量.

海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场也因投机气氛加温而摆脱此前方向不明的枷锁,午后美元/台币多数天期的换汇点折价急遽扩大,美元卖盘明显.

新兴亚洲货币周四多数走高,因美国和中国经济有企稳迹象,资金流入增加的预期升温,同时日本央行将放宽政策的预期亦提供支撑.[EMRG/SGCN]其中韩元触及近一年高位.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三表示将坚持落实经济刺激计划,直至就业市场改善,同时承认经济的一些领域有所改善.[ID:nSB2066309]

今天稍晚及明日主要事件包括周四美国一周初请失业金人数,周五美国国内生产总值(GDP).

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.280 29.342 29.220-29.369 29.342 6.35 4.66

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.223 29.281 29.220-29.279 29.269 2.52 2.89

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.070/-0.055 -0.050/-0.035

美元/台币六个月期 -0.225/-0.200 -0.195/-0.170

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