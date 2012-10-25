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货币新闻 | 2012年 10月 25日 星期四 13:42 BJT

〔台股业绩〕台积电第三季净利同比增62.2%,优于市场预期

路透台北10月25日电---全球晶圆代工龙头--台积电(2330.TW)(TSM.N)周四公布,第三季净利为493亿台币,较上年同期的304亿成长62.2%,较上季的418.1亿则升17.9%.该结果也优于市场预估. 据汤森路透I/B/E/S,分析师预估其第三季净利为453.2亿台币. 台积电今日收跌0.7%,报84.8台币;大盘加权股价指数.TWII则是收跌0.72%.(完) 参考相关细节,可点选台积电网站,网址为(www.tsmc.com) 参看台积电相关新闻,请点选[2330.TW-CMN] --记者 洪淑珍; 撰写 高洁如; 审校 张喜良

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