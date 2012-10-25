〔美国金融〕美国银行因"Hustle"抵押贷款计画遭欺诈指控

路透纽约10月24日电---美国周三对美国银行(BAC.N)提出诈欺诉讼,指控美银将数以千计的不良抵押贷款出售给房利美FNMA.OB和房贷美FNMA.OB,造成纳税人逾10亿美元损失.

这是美国司法部首次对出售抵押贷款给两房提出民事诈欺诉讼,最初是接获爆料得知.两房于2008年接受美国政府纾困.

美国第二大银行--美国银行在2008年7月买下曾是该国最大的抵押贷款业者Countrywide Financial Corp后,遭遇多项法律问题.最近这桩案件更加重了美银执行长莫尼汉(Brian Moynihan)面临的法律难题.

根据在曼哈顿联邦法院提起的控诉,Countrywide在2007年时创造了一项称为"急速进行(Hustle)"的计画,加速住宅房贷的审核过程,美银接手Countrywide后也继续这个项目.

美国政府指控,根据"Hustle"计画标榜的"推进贷款,从不退件",负责抵押贷款的主管设法忽略了旨在确保贷款健全、不致遭到诈骗的"关卡".

指控并称,这导致贷款的"缺陷发生率"接近40%,约是行业标准的九倍;但Countrywide向房利美和房贷美隐瞒了这项事实,甚至还发给工作人员奖金,以"制止"问题遭揭穿.

政府表示,违约和止赎案激增,但美银仍抗拒回购该计画下的许多违约贷款.这项计画一直运作到2009年.

"今天这项指控中的诈欺行为以范围来说显得他们特别厚颜无耻."美国曼哈顿检察官Preet Bharara表示,"Countrywide和美国银行制造了质量非常差的贷款,并让纳税人付出代价."

这项诉讼寻求民事罚锾,并根据联邦防诈骗政府法案(False Claims Act)求偿三倍的损害赔偿.

一名银行发言人士Lawrence Grayson回应称,"美国银行已加紧并负责地采取行动,解决之前留下的抵押贷款问题.说我们未从房利美买回贷款的指控根本不实.在某种程度上,不能盼望美国银行为每个声称受到损失的实体提供赔偿,因那些损失实际上可能是由经济衰退所造成."(完)