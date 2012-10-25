〔路透专访〕西班牙将开始2013年融资计划,涵盖自治区需求--国库主管

路透马德里10月24日电---西班牙国库主管周三接受路透专访时表示,中央政府已准备好为自身及负债的自治区展开2013年融资计画.西班牙今年的融资计划已接近完成.

"目前,今年的融资需求几近完成,达成率有95%,我希望开始为明年国库融资,这样才能在一年开始的时候就已经准备就绪,"国库秘书长Inigo Fernandez de Mesa表示.

他不愿说明西班牙是否及何时可能向欧洲求援,并启动欧洲央行的无限量买债计划;但他指出市场情况已大幅改善,国外投资者如今是西班牙标债时的主要买家.

"二级市场的流动性大幅跳增.利差的下滑是千真万确的...国际投资者的参与度率先稳定下来,如今正出现回升,"他表示.在最近几次的标债中,外资购买比重约占50-80%.

他并称,西班牙的公共债务只占西班牙银行业资产负债表的15%,比起德国的20%和欧元区平均的17%,相对偏低.

他表示,西班牙17个自治区的融资问题很快就会全部解决,因国库已为中央政府的180亿欧元紧急流动性基金筹资了120亿欧元.(完)