〔路透专访〕西班牙将开始2013年融资计划,涵盖自治区需求--国库主管

《汇市简讯》欧元/日圆重返云区下方但接近底部
0111GMT * 欧元/日圆追随美元/日圆略见下跌，日线图上重回云区下方，云区底部在120.17 * 区间在120.08-22，有可能朝小时图上升中的云区靠近；小时图云区顶部位于119.95 * 但交投冷淡，市场对美元/日圆更有兴趣，而美元/日圆波动并不太大 * 欧元/日圆短线重要支撑位是上升中的100日移动均线，今日该均线位置在119.73 * 附近有一些期权到期，119.75-85有3.14亿欧元到期 (完) (编译 李婷仪 审校 张明钧)
路透马德里10月24日电---西班牙国库主管周三接受路透专访时表示,中央政府已准备好为自身及负债的自治区展开2013年融资计画.西班牙今年的融资计划已接近完成.
"目前,今年的融资需求几近完成,达成率有95%,我希望开始为明年国库融资,这样才能在一年开始的时候就已经准备就绪,"国库秘书长Inigo Fernandez de Mesa表示.
他不愿说明西班牙是否及何时可能向欧洲求援,并启动欧洲央行的无限量买债计划;但他指出市场情况已大幅改善,国外投资者如今是西班牙标债时的主要买家.
"二级市场的流动性大幅跳增.利差的下滑是千真万确的...国际投资者的参与度率先稳定下来,如今正出现回升,"他表示.在最近几次的标债中,外资购买比重约占50-80%.
他并称,西班牙的公共债务只占西班牙银行业资产负债表的15%,比起德国的20%和欧元区平均的17%,相对偏低.
他表示,西班牙17个自治区的融资问题很快就会全部解决,因国库已为中央政府的180亿欧元紧急流动性基金筹资了120亿欧元.(完)
--编译 戴素萍;审校 李婷仪/徐文焰
0111GMT * 欧元/日圆追随美元/日圆略见下跌，日线图上重回云区下方，云区底部在120.17 * 区间在120.08-22，有可能朝小时图上升中的云区靠近；小时图云区顶部位于119.95 * 但交投冷淡，市场对美元/日圆更有兴趣，而美元/日圆波动并不太大 * 欧元/日圆短线重要支撑位是上升中的100日移动均线，今日该均线位置在119.73 * 附近有一些期权到期，119.75-85有3.14亿欧元到期 (完) (编译 李婷仪 审校 张明钧)
路透伦敦3月3日 - 银行家指出，英国规模较小的企业正囤聚现金并削减投资，显示在政府起程走在退出欧盟的不确定道路之际，企业信心开始不稳定。
路透3月3日 - 金价周五持坚，上日曾下跌逾1%；但由于市场预期美 国联邦储备理事会(美联储/FED)3月升息，金价料将在五周内首次出现周 线下跌，并录得去年12月以来最低价位。 0048 GMT，现货金 几无变动，每盎司报1,234美元。周四金价 录得去年12月15日以来最差单日表现，下跌逾1%，触及1,230.58美元的一 周多低位。 美国期金 上涨0.2%，报1,234.90美元。