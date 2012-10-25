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货币新闻 | 2012年 10月 25日 星期四 14:26 BJT

〔台湾个股〕台积电估第四季合并营收环比跌7.4-8.8%,毛利率下滑

路透台北10月25日电---全球晶圆代工龙头--台积电(2330.TW)(TSM.N)周四表示,预估第四季合并营收为1,290-1,310亿台币,较第三季的1,414亿衰退8.8%到7.4%. 台积电也预估第四季毛利率将在45-47%,上季为48.8%. 台积电董事长张忠谋在法人说明会上指出,明年第一季营收将走低,因供应链调整存货;而明年第二季营收有望反弹. 台积电稍早公布第三季净利493亿台币,创下历年的单季获利新高水位.该结果优于市场预估.较上年同期的304亿成长62.2%,较上季的418.1亿则升17.9%.[ID:nST0568281] 台积电今日收跌0.7%,报84.8台币;大盘加权股价指数.TWII则是收跌0.72%.(完) 参考相关细节,可点选台积电网站,网址为(www.tsmc.com) 参看台积电相关新闻,请点选[2330.TW-CMN]

--记者 洪淑珍; 撰写 高洁如; 审校 杨淑祯

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