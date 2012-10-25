版本:
中国
货币新闻 | 2012年 10月 25日 星期四 14:14 BJT

〔台湾个股〕宏基称第四季电脑出货量较上季介于增减5%间,营业利益则相当

路透台北10月25日电---全球第四大个人电脑(PC)品牌大厂宏基(2353.TW)周四表示,第四季电脑出货量较上季增减5%之间,而营业利益将与第三季水位相当.

宏基系于周四午后举办投资人说明会.该股日前公布第三季净利为0.68亿台币,较上季的0.56亿台币升21%.[ID:nST0567441]

宏基股价周四收跌4.72%报24.2台币;台湾股市.TWII则是收低0.72%.(完)

--记者 詹颖颐;撰写 高洁如;审校 杨淑祯

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐