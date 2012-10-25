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货币新闻 | 2012年 10月 25日 星期四 10:37 BJT

《全球市场》亚洲股市小升,企业财报仍是关注焦点

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数小升,日股日经指数上涨

* 日圆兑美元和欧元下跌,因股市回升

* 铜、油及黄金上涨

路透东京10月25日电---亚洲股市周四小升,因中国和美国出现复苏迹象,令全球经济成长恶化的担忧减轻,但人气依旧脆弱,企业获利疲弱持续损及投资者信心.

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