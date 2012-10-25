《汇市简讯》欧元/日圆奋力升至103.85,但104.00之前有卖单环伺

0225GMT

* 欧元/日圆上涨,但从约103.65开始出现卖盘,在104.00之前有更多卖压

* 104.00上方略见交易商停止单,在104.60之前有更多卖单,上方有停止单

* 通过小时图上的云区,支撑位在上升的200小时移动均线,目前切入位在103.26 (完)

--编译 李婷仪; 审校 高琦

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