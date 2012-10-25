〔标题新闻〕ADP民间就业报告将采用更多样本数和新方法,使其与美国非农就业报告更加一致

《全球汇市》美元持稳但周线有望上涨，市场益发预期美联储3月升息

* 美债收益率上扬提振美元 * 美联储主席叶伦、副主席费舍尔将在周五稍晚发言 * 澳元在隔夜下跌后疗伤止痛 路透东京3月3日 - 美元周五全面持稳，周线仍有线大涨，因外界益发预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能最快在3月会议上升息，引发美债收益率走扬。 美元指数 下跌0.1%至102.140，但仍和上交易日创下的1月11日以来高位102.260相去不远。周线则上涨逾1%。 美元兑日圆 小跌至114.35日圆，但仍接近周四触及的2月15日以来最高点114.595。美元兑日圆本周累计上涨逾2%。 “有部分投资者此前没有针对本月加息的可能性布仓，随着其调整预期，美元受益，”大和证券驻东京的首席外汇策略师Mitsuo Imaizumi称。 纽约联邦储备银行总裁杜德利以及旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯本周的发言鼓舞了美元多头，并促使更多投资者进一步押注美联储可能本月加息。 据芝加哥商业交易所集团(CME Group)的FedWatch数据，美国联邦基金利