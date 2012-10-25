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市场报道 | 2012年 10月 25日 星期四 11:00 BJT

〔标题新闻〕ADP民间就业报告将采用更多样本数和新方法,使其与美国非农就业报告更加一致

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL1E8LO317]

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