《汇市简讯》新西兰元/日圆今日表现抢眼,升破9/19日高位65.69

0230GMT

* 新西兰元/日圆在亚洲盘前走高,在新西兰央行公布利率决议后升穿65.69,来到4月的水准

* 关注在66.00之前有一些多头锁住获利的卖单

* 4月27-30日的66.23和66.18双重顶为下一道技术阻力位,之后是66.45

* 在66.20上方和66.50有一些买方停止单

* 日本投资人今日积极买进.(完)

--编译 戴素萍;审校 孙茉莉

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