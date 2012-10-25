〔台湾债市〕公债RP利率持稳,数家投信月底赎回压力无碍资金调度

路透台北10月25日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周四持稳.今日虽为企业例行性支出高峰,及数家投信出现月底赎回资金需求,但整体市场资金宽松,因此无碍于资金调度,料本月底资金紧缩效应可望和缓些.

交易商指出,尽管投信端略有出现月底赎回压力,不过银行间资金仍普遍宽裕及市场缺券,原先投信的公司债RP需求马上就被接手,月底前公司债与公债的RP利率将持稳在既有区间不变.

"市场资金仍多,很多人排队等券!"一证券交易员说.

另有交易员表示,预料这次月底投信会轮流赎回,对月底资金影响不大,且多家投信已转作长天期或跨月单子,月底资金紧缩效应将会小一些.

今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,部分成交在0.72%,与上日相同;一个月期公司债RP利率主要交投区间在0.84-0.85%,少数成交在0.81-0.83%,上日亦同.(完)