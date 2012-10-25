〔台湾债市〕公债RP利率持稳,数家投信月底赎回压力无碍资金调度

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北10月25日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周四持稳.今日虽为企业例行性支出高峰,及数家投信出现月底赎回资金需求,但整体市场资金宽松,因此无碍于资金调度,料本月底资金紧缩效应可望和缓些.
交易商指出,尽管投信端略有出现月底赎回压力,不过银行间资金仍普遍宽裕及市场缺券,原先投信的公司债RP需求马上就被接手,月底前公司债与公债的RP利率将持稳在既有区间不变.
"市场资金仍多,很多人排队等券!"一证券交易员说.
另有交易员表示,预料这次月底投信会轮流赎回,对月底资金影响不大,且多家投信已转作长天期或跨月单子,月底资金紧缩效应将会小一些.
今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,部分成交在0.72%,与上日相同;一个月期公司债RP利率主要交投区间在0.84-0.85%,少数成交在0.81-0.83%,上日亦同.(完)
--记者 詹静宜; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。