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亚洲 | 2012年 10月 25日 星期四 11:41 BJT

〔标题新闻〕马来西亚10月1-25日棕榈油出口较上月同期增11.1%至1,300,495吨--船货调查机构ITS

注:ITS全称为Intertek Testing Services

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