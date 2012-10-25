《热点透视》投资人为何去青睐亚马逊而非看好苹果?

美国个股：波音接受1,880名工会员工自愿裁员
路透西雅图3月2日 - 周四有几个工会表示，波音(Boeing)已接受西雅图地区1,880名工会机械师和工程师的自愿裁员。这是波音通过减员等办法来降低成本的措施之一。
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Robert Cyran 编译 王冠中
路透纽约10月24日电---投资人怎么会比较青睐亚马逊(AMZN.O)而非苹果(AAPL.O)?没错,苹果的市值是高出很多.但投资者却愿意接受亚马逊比苹果高出近八倍的市盈率(本益比).这不管怎么看都太过昂贵.况且亚马逊总是在承诺未来会更好,苹果则是持续在实践创新,让上述的情况更令人不解.
两家公司的营收成长幅度类似--年增幅仅略低于30%.但一谈到获利就胜负立见.亚马逊几乎只是损益两平,该公司上季获利仅700万美元,尽管营收达128亿美元.然而,苹果的25%净利润率,则是带来了88亿美元的获利.
当然,华尔街想看的是未来.亚马逊估值是2013年获利预估的100倍,因为投资人认为,亚马逊身为网路零售、数位内容和设备销售商的领导品牌,终究会开启获利的洪流.
在此同时,苹果的估值显示,其获利成长将会面临压力.其股票估值为明年获利预估的11.6倍,和标准普尔500指数相同.扣除苹果庞大的现金部位,该倍率就会大减至九倍.
但要说哪家公司的业务看来较为稳健,那肯定是苹果胜出.苹果并不打价格战,而是专注在高品质等其他特质上.从其对iPhone和新iPad mini的定位上就可以看到这一点.而亚马逊长久以来都是在削价竞争,同时也建设了先进的资讯科技(IT)和物流设施.
但一项关键的财务衡量指标暗示,亚马逊的体质可能比表面上疲弱.其资本投资的回报在持续下滑,2009年回报率还超过40%,今年第二季已经降到11%.这有可能意味着亚马逊持续在进行业务投资--不论是机械配送系统或者企业IT按需服务.不过亚马逊的获利机会可能正在枯竭.
苹果过去一季的资本投资回报率是亚马逊的约四倍,暗示没有类似的困难情况.投资人现在买苹果,而不去理会亚马逊对未来的承诺,可能会是比较好的做法.(完)
--译文审校 丁琦
路透西雅图3月2日 - 周四有几个工会表示，波音(Boeing)已接受西雅图地区1,880名工会机械师和工程师的自愿裁员。这是波音通过减员等办法来降低成本的措施之一。
纽约--美国芝加哥联储总裁埃文斯与里奇蒙联储总裁拉克尔，参加芝加哥大学布斯商学院主办的美国货币政策论坛讨论会(1515)。美联储副主席费舍尔于论坛午餐会发表演说(1700)。
* 美债收益率上扬提振美元 * 美联储主席叶伦、副主席费舍尔将在周五稍晚发言 * 澳元在隔夜下跌后疗伤止痛 路透东京3月3日 - 美元周五全面持稳，周线仍有线大涨，因外界益发预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能最快在3月会议上升息，引发美债收益率走扬。 美元指数 下跌0.1%至102.140，但仍和上交易日创下的1月11日以来高位102.260相去不远。周线则上涨逾1%。 美元兑日圆 小跌至114.35日圆，但仍接近周四触及的2月15日以来最高点114.595。美元兑日圆本周累计上涨逾2%。 “有部分投资者此前没有针对本月加息的可能性布仓，随着其调整预期，美元受益，”大和证券驻东京的首席外汇策略师Mitsuo Imaizumi称。 纽约联邦储备银行总裁杜德利以及旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯本周的发言鼓舞了美元多头，并促使更多投资者进一步押注美联储可能本月加息。 据芝加哥商业交易所集团(CME Group)的FedWatch数据，美国联邦基金利