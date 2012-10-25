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亚洲 | 2012年 10月 25日 星期四 13:21 BJT

〔标题新闻〕新加坡9月工业生产同比降2.5%(路透调查预估增1.9%),经季节调整后较前月降1.8%

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nS7E8EQ00F]

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