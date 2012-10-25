〔澳新汇市〕新西兰元受其央行总裁评论提振,澳元亦受到支撑

路透悉尼/惠灵顿10月25日电---新西兰元周四全线走高,因新西兰新任央行总裁的通胀言论比市场预期的强硬,令投资者削减对新西兰降息的预期. 新西兰元兑美元NZD=D4在24小时内就上涨了1.3%,至0.8235,为10月9日以来最高水准.市场先前臆测由于通胀率放缓至仅0.8%,低于央行设定的1-3%目标区间,新西兰新任央行总裁惠勒可能为放宽政策敞开大门.