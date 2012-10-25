〔台湾金融〕金管会称将发展台湾T股,并开放海外发行公司债回台挂牌

路透台北10月25日电---台湾金管会周四表示,为提升台湾证券商竞争力,近来已研议多项放宽措施,包括发展台湾T股为既定政策方向,而年底前将放行海外发行的普通公司债回台湾挂牌交易等.

金管会证期局局长黄天牧在向行政院提出报告后指出,由于台湾T股涉及中国及台湾法规,大陆法规是否能配合,以及股东权益保护、上市后监理及司法管辖权等多项议题都待厘清,须要花较多时间处理,但因已是政策方向,将会尽快努力.

"(证券市场)商品增加会带动交易量，...以尽快努力为目标."黄天牧在一记者会上说.

行政院长陈冲此前要求金管会研究开放类似香港H股的台湾T股,吸引在大陆注册的陆资企业来台湾上市.

此外,由于台湾股市.TWII近来十分低迷,扩展证券商的业务范围也成证期局的目标之一.黄天牧证实,柜买中心(OTC)已提报具体规划方案,预计今年底前完成修订"外币计价国际债券管理规则",将人民币债券纳入国际债券板下,并将开放企业于海外发行的普通公司债回台湾挂牌,活络次级交易市场.

此举意味着台湾企业在香港发行的点心债及未来在国际金融业务分行(OBU)发行的人民币债,将来都能回台湾挂牌交易.此外,在海外可转换公司债(ECB)部分,也将取消须于发行一个月后才能回台挂牌的规定,以解决目前ECB回台挂牌为零的窘境.

黄天牧并指出,已与中央银行初步达成共识,将修订"国际金融业务条例"(即OBU规范条例),将原专属于银行的OBU业务,以新增条文的方式,允许证券商从事OBU中证券商的专业业务,但不及于其他银行业务.而在税制方面,目前正与财政部协商,希望争取证券商也适用OBU的免税规定,但尚未最后定案.

此外,台湾央行上日也发函金管会,同意开放境外华侨及外国人投资跨境来上市的境外ETF(上市交易基金),以促进ETF市场的流动性.相关条例将于11月初完成修订.(完)