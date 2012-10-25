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亚洲 | 2012年 10月 25日 星期四 13:46 BJT

《汇市简讯》新西兰元在新西兰央行会议后全面走扬

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* 新西兰元在亚洲市场抢眼,兑美元一定高见0.8235,兑日圆则来到65.85

* 日本投资者积极买进新西兰元/日圆,商品交易顾问(CTA)-模型基金则卖出澳元/新西兰元

* 自约0.8250起有上档阻力,但偏向走扬

* 底部上升至0.8180.(完)

--编译 戴素萍;审校 隋芬

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