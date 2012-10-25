〔台湾股市〕迟滞交投中收低52.80点,光电类指数跌幅居前

路透台北10月25日电---台湾股市周四收低0.72%,交投迟滞,因企业财报欠佳的阴影抑制市场人气,光电类指数.TOPI跌幅居前. 加权股价指数.TWII收低52.80点至7,262.08点. 初步数据显示,大盘成交值.TV.TW.TTOV.TW为610.56亿台币,上交易日为587.46亿. 台湾证券交易所周三资料显示,外资及陆资在台股卖超35.59亿台币,已连续第十天卖超,合计卖超金额达413.03亿[ID:nST0568013].(完) --编译 张若琪;审校 徐文焰 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]