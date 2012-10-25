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亚洲 | 2012年 10月 25日 星期四 14:29 BJT

〔东京汇市〕美元兑日圆触及四个月高点,受日本央行政策宽松预期激励

* 日圆在下周日本央行会议前下跌

* 美元/日圆触及6月底以来最高水准

* 新西兰央行言论不像预期那样温和,新西兰元上涨

* 美联储坚持刺激计划,无新举措

路透新加坡10月25日电---美元兑日圆周四触及四个月高点,关于日本央行将推出更多政策宽松的预期,持续打压日圆.

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