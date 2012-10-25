〔全球金市〕金价因股市走强而上涨,但仍接近七周低位

路透新加坡10月25日电---金价周四因股市走强而上涨,但仍和先前所触及的七周低位相去不远,因美联储宣布维持经济刺激计划的承诺后,提振美元的避险魅力.

在美联储宣布最新抵押贷款债券买进计划后,金价曾在10月初升至11个月高位每盎司1,795.69美元,但自此之后金价走跌,因美元升值,尤其是近来美国经济出现稍有改善的迹象.