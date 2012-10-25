版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 25日 星期四 14:35 BJT

〔全球金市〕金价因股市走强而上涨,但仍接近七周低位

路透新加坡10月25日电---金价周四因股市走强而上涨,但仍和先前所触及的七周低位相去不远,因美联储宣布维持经济刺激计划的承诺后,提振美元的避险魅力.

在美联储宣布最新抵押贷款债券买进计划后,金价曾在10月初升至11个月高位每盎司1,795.69美元,但自此之后金价走跌,因美元升值,尤其是近来美国经济出现稍有改善的迹象.

0556GMT时,现货金XAU=涨8.27美元,至每盎司1,710.20美元.周三美联储政策声明毫不令人意外地坚持在就业市场改善前,维持刺激经济成长措施的计划,此后金价触及9月7日以来最低位约1,698美元.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐