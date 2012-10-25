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亚洲 | 2012年 10月 25日 星期四 15:32 BJT

〔路透基点〕华人置业正在市场上寻求联贷--RLPC

路透香港10月25日电---汤森路透旗下基点报导,消息人士指出,华人置业集团正在市场上发出寻求联贷的消息.

根据消息人士,华人置业正为湾仔区的一栋建筑寻求融资.

该公司6月时,透过Pioneer Time Investment Ltd,敲定一笔14亿港元(1.80亿美元)三年期俱乐部贷款,参贷行包括东亚银行、永隆银行，渣打银行和大众银行(香港).该贷款案利率为较香港银行间拆放款利率(Hibor)加码250个基点.(完)

--编译 王冠中;审校 艾茂林

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