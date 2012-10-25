〔台湾货币市场〕短率躺平在20个月低位,因央行冲销力道持续不振

* 资金仍续宽裕

* 一周拆款区间高位在20个月新低盘旋

* 明日若央行未加强冲销资金恐更浮滥

记者 高洁如/詹静宜

路透台北10月24日电---台湾银行间短率周四在近期低位盘旋.央行贴着到期金额冲销资金,并未大力回收,市场多钱的银行还是不少,拆款需求依然不振.

若观察一周的拆款利率水位,2-7天近期拆款的高位--0.55%已创下20个月的低位.前次低点是2011年3月9日的0.53%.

银行交易员表示,目前市场即便是准备部位开负数的银行,也都还没有补回资金的急迫感.需求情况并不踊跃.此外,央行在隔夜资金的回收上也不积极,这让多钱的银行备感压力.

"下午钱又进来了...外面要钱的很难找,"一家中型民营银行交易员表示.

另一位银行业交易员则表示,明日是周末,除非央行加强冲销力道,否则预料资金还是续多,这也让短率下行的压力沈重.

本地时间15:00银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.393%,上日为0.389%;今日区间在0.388-0.53%,上日在0.295-0.53%.

一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.54%,上日在0.388-0.55%.

**月底发票量略有增温**

短票方面,票券商表示,月底通常为发票旺季,今天发票量有略为增加,市场买票力道不弱,又没有库存压力,月底前短票利率将维持在目前水准.

"月底资金流动性稍差,但其实现在是不缺钱的,"一票券商说.

部分银行指出,现在市场资金还是宽松,但有银行承作的额度已满,因此只会小买一些利率水准较高的免保短票;至于短票利率,目前本提存期累积超额准备已破1,300亿台币,显示头寸稍滥,预料月底的紧缩因素可能不太明显,短票利率有望维持在既有区间.

一个月短票主要成交利率主要落在0.79-0.80%,同上日.

台湾央行周四存单到期金额372亿台币,发行金额待央行稍晚公布.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期总额9,550.65亿台币,本周余日存单到期情况为:周五3,142亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,修正后,周三超额准备为184亿台币;累计超额准备为1,381亿台币,加计前期1%的超额准备为2,481亿台币.

**公债附买回利率持平**

公债10天期附买回(RP)利率则是持稳.今日虽为企业例行性支出高峰,及数家投信出现月底赎回资金需求,但整体市场资金宽松,因此无碍于资金调度,料本月底资金紧缩效应可望和缓些.

交易商指出,尽管投信端略有出现月底赎回压力,不过银行间资金仍普遍宽裕及市场缺券,原先投信的公司债RP需求马上就被接手,月底前公司债与公债的RP利率将持稳在既有区间不变.

"市场资金仍多,很多人排队等券!"一证券交易员说.

另有交易员表示,预料这次月底投信会轮流赎回,对月底资金影响不大,且多家投信已转作长天期或跨月单子,月底资金紧缩效应将会小一些.

今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,部分成交在0.72%,与上日相同;一个月期公司债RP利率主要交投区间在0.84-0.85%,少数成交在0.81-0.83%,上日亦同.