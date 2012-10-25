〔台湾债市〕101/9殖利率收升终结连四日跌势,101/7R标售在即添变数

路透台北10月25日电---台湾10年券101/9殖利率周四收升,终结此前连续四日跌势.交易员表示,今天台债跟疲弱不振的台股脱钩,主要因为20年公债101/7R将于下周一公开标售,市场预期得标利率可能高于公开发行前交易水准.

交易商指出,美联储昨决议按兵不动,符合市场预期,对于台债的影响因素暂除;反倒是市场期待周五将公布的景气灯号可望结束连续10个月的蓝灯转为黄蓝灯,以及101/7R公开标售在即,偏向利空的不确定因素增温,令101/9殖利率今天一口气收回连四日跌幅的四成.不过目前市场资金宽松,逢高买盘资金充沛,致101/9殖利率仍未脱既有盘整区间,料明天区间将在1.13%-1.155%.

"连日来殖利率下跌已近区间底部,所以今天适度调结部位是合理的."一大型证券交易员称.

20年期公债101/7R将于10月29日公开标售,发行金额为400亿台币.该券公开发行前交易(when-issue)周二首次出现成交,之后就未再成交,上次交易殖利率收在1.58%.

交易员分析指出,101/7R标售前夕,多数交易商不想建立太多部位,以避开标售的变数.但事实上,现在作多作空都没有太多风险,因为多方在标债前不敢造次,而殖利率走扬后也会因资金面宽松因素而下滑.

"台债目前中性偏多,就算101/7R标高也只是小小涟漪,殖利率还是会下去."一外银交易员说.

台湾股市.TWII周四平盘震荡,终场收跌0.72%,报7,262.08点,连续五个交易日收黑.尽管财经部会亟力护盘,但今天尾盘仍失守7,300点整数关卡.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三表示,维持利率在0-0.25%区间不变,将坚持落实经济刺激计划,直至就业市场改善,并重申将在2015年中前保持近零利率的承诺.符合投资人预期在美联储在总统大选前不会有太大的动作.[ID:nSB2066169]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 101/9 A01109=TWO +0.54 1.1432 1.1380-1.1447 227.00

5 101/6 A01106=TWO +0.50 0.8830 0.8800-0.8850 35.50

美国公债价格周三下滑,美联储称将坚持落实货币政策;同时中国数据显示该国经济成长增强后,市场对低风险资产的胃纳减弱.指标10年期公债价格下跌5/32,收益率报1.778%,高于周二尾盘的1.76%,但仍在200日移动均线近1.81%下方.[US/NCN]

外银交易员表示,尽管近期美股受企业财报不佳拖累而表现疲软,但美债殖利率却未因此走跌,主要原因在于美国总统大选前,现金是王道,在政治性变数去除前,投资人都倾向拥抱现金而非债券.观察短线美债殖利率线型已经偏空,下周有可能殖利率会往上冲.

台湾经济数据9月陆续传出好消息,继9月外销订单转为正成长后,经济部周二盘后公布,9月工业生产较上年同期成长3.0%,为七个月以来最高.[ID:nST0567539]经建会也将于周五盘后公布9月景气灯号.

交易员认为,市场预期随着9月外销订单转为正成长,9月景气灯号可望结束连续10个月的蓝灯转为黄蓝灯,近期台湾经济面略传佳音及中国经济数据也出现落底讯号,皆利于台债殖利率走扬.

年期 期别 收盘价

30 101/8 A01108=TWO 没有成交

20 101/7 A01107=TWO 没有成交

10 101/9 A01109=TWO 1.1432

5 101/6 A01106=TWO 0.8830

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)