〔路透基点〕台湾中钢旗下印度公司的8,900万美元贷款案细节出炉

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港10月25日电---汤森路透旗下基点引述市场消息人士报导,台湾中钢旗下印度公司的8,900万美元融资案,相关条款已出炉.
先前报导的贷款规模为9,000万美元.
这笔六年期定期贷款由中国信托商业银行牵头,利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码160个基点.若Libor与台湾金融市场拆放款利率(TAIFX)利差高于40个基点,借款人将支付超过的部分.
银行受邀以三个层级参贷.承贷2,500万美元以上,取得20个基点先付费用;承贷1,500-2,400万美元有18个基点;承贷1,000-1,400万美元为15个基点.
贷款有四年宽限期,随后分五个半年不等额偿还,比例分别为5%、10%、15%、20%、50%,平均年限为5.5年.
一如先前报导,银行会议在10月18日举行.
贷款资金将用于支应借款人在印度的业务拓展.(完)
--编译 王冠中; 审校 高琦
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。