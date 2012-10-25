〔路透基点〕台湾中钢旗下印度公司的8,900万美元贷款案细节出炉

路透香港10月25日电---汤森路透旗下基点引述市场消息人士报导,台湾中钢旗下印度公司的8,900万美元融资案,相关条款已出炉.

先前报导的贷款规模为9,000万美元.

这笔六年期定期贷款由中国信托商业银行牵头,利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码160个基点.若Libor与台湾金融市场拆放款利率(TAIFX)利差高于40个基点,借款人将支付超过的部分.

银行受邀以三个层级参贷.承贷2,500万美元以上,取得20个基点先付费用;承贷1,500-2,400万美元有18个基点;承贷1,000-1,400万美元为15个基点.

贷款有四年宽限期,随后分五个半年不等额偿还,比例分别为5%、10%、15%、20%、50%,平均年限为5.5年.

一如先前报导,银行会议在10月18日举行.

贷款资金将用于支应借款人在印度的业务拓展.(完)