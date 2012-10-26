台湾经济指标预测--10月26日至11月22日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北10月26日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据: 日期 当地时间 经济指标/活动 公布月份 预估值 前值 -------------------------------10月29日当周---------------------------------------- 10/31 0830 国内生产总值(GDP)概估值 第三季 -- -0.18%(年增率) -------------------------------11月5日当周---------------------------------------- 11/5 0830 消费者物价指数(CPI) 10月 -- +2.96%(年变动率) 11/5 1610 外汇存底 10月底 -- 3,979.50亿美元 11/8 1600 商品出口 10月 -- +10.4%(年变动率) 11/8 1600 商品进口 10月 -- +1.3%(年变动率) -------------------------------11月19日当周--------------------------------------- 11/20 1620 经常帐 第三季 -- 顺差100亿美元 11/20 1600 外销订单 10月 -- +1.9%(年变动率) 11/22 0830 季调失业率 10月 -- 4.30% 11/23 1600 工业生产 10月 -- +3.0%(年变动率) -------------------------------11月26日当周---------------------------------------- *11/26 1610 M2货币总计数 10月 -- +3.96%(年变动率) -- -- 央行理监事会议 第四季 -- 重贴现率1.875% 注: * 代表新增. (完) 参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE 参看台湾经济数据相关资料,可点选ECONTW;相关新闻请点选[TW-ECI-CMN] --记者 高洁如; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。