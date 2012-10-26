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亚洲 | 2012年 10月 26日 星期五 17:29 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净减19.15亿台币

路透台北10月26日电---台湾央行本周定期存单发行余额净减19.15亿台币,央行存单未到期余额为6兆(万亿)6,423.6亿台币.上周存单发行量净增270.95亿台币.

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

10月22日(一) 3,095.65 3,110.50 14.85

10月23日(二) 162.50 329.00 166.50

10月24日(三) 2,778.50 2,700.60 -77.90

10月25日(四) 372.00 389.00 17.00

10月26日(五) 3,142.00 3,002.40 -139.60

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总 计 9,550.65 9,531.50 -19.15

中长天期存单发行量

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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

10月22日(一) 91.00 41.00

10月23日(二) 80.00 31.00

10月24日(三) 90.10 47.00

10月25日(四) 51.00 32.00

10月26日(五) 87.00 26.00

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总 计 399.10 177.00 (完)

--记者 詹静宜; 审校 杨淑祯

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