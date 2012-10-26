《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净减19.15亿台币

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北10月26日电---台湾央行本周定期存单发行余额净减19.15亿台币,央行存单未到期余额为6兆(万亿)6,423.6亿台币.上周存单发行量净增270.95亿台币.
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
10月22日(一) 3,095.65 3,110.50 14.85
10月23日(二) 162.50 329.00 166.50
10月24日(三) 2,778.50 2,700.60 -77.90
10月25日(四) 372.00 389.00 17.00
10月26日(五) 3,142.00 3,002.40 -139.60
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总 计 9,550.65 9,531.50 -19.15
中长天期存单发行量
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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
10月22日(一) 91.00 41.00
10月23日(二) 80.00 31.00
10月24日(三) 90.10 47.00
10月25日(四) 51.00 32.00
10月26日(五) 87.00 26.00
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总 计 399.10 177.00 (完)
--记者 詹静宜; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。