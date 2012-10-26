修正:〔路透基点〕大广高速公路敲定168亿元人民币贷款--RLPC

(更正:内文第二段,提供融资银行增加"中国国家开发银行".)

路透香港10月25日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导,广州大广高速公路有限公司的168亿元人民币(26.9亿美元)20年期贷款案已签约,该资金将用于大庆-广州(大广)高速公路的建设.贷款规模从原定的148亿元人民币扩增.

广州银行、中国建设银行、中国国家开发银行和中国邮政储蓄银行提供融资,根据消息人士,贷款金额尚未动用.

消息人士先前表示,本案由中国建设银行担任牵头行.

一如先前报导,贷款利率为中国人民银行基准利率的105%.一消息人士指出,综合收益可能较该指标高出达15%.

贷款资金将用于建设总长3,550公里大广高速公路的广东段,根据公司公布的资讯,该路段总投资金额约214亿人民币.

该公司表示,此路段的建设已于9月初动工,预计在2015年完工.

大广高速公路连接着广东省广州市和黑龙江省大庆市,由南到北途经10个省份的约30个城市.

借款者为广州交通投资集团旗下子公司.(完)