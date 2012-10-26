修正:〔路透基点〕大广高速公路敲定168亿元人民币贷款--RLPC

路透基点：汇源果汁寻求1.5亿欧元融资--TRLPC
路透3月2日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国汇源果汁集团有限公司正在寻求1.5亿欧元（1.58亿美元）三年期贷款，用于再融资和营运资本。
(更正:内文第二段,提供融资银行增加"中国国家开发银行".)
路透香港10月25日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导,广州大广高速公路有限公司的168亿元人民币(26.9亿美元)20年期贷款案已签约,该资金将用于大庆-广州(大广)高速公路的建设.贷款规模从原定的148亿元人民币扩增.
广州银行、中国建设银行、中国国家开发银行和中国邮政储蓄银行提供融资,根据消息人士,贷款金额尚未动用.
消息人士先前表示,本案由中国建设银行担任牵头行.
一如先前报导,贷款利率为中国人民银行基准利率的105%.一消息人士指出,综合收益可能较该指标高出达15%.
贷款资金将用于建设总长3,550公里大广高速公路的广东段,根据公司公布的资讯,该路段总投资金额约214亿人民币.
该公司表示,此路段的建设已于9月初动工,预计在2015年完工.
大广高速公路连接着广东省广州市和黑龙江省大庆市,由南到北途经10个省份的约30个城市.
借款者为广州交通投资集团旗下子公司.(完)
--编译 王冠中;审校 孙茉莉
路透3月2日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国汇源果汁集团有限公司正在寻求1.5亿欧元（1.58亿美元）三年期贷款，用于再融资和营运资本。
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路透3月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，江西省高速公路投资集团有限责任公司(简称“集团”)已经委托星展银行中国为其安排5亿元人民币(7,300万美元)一年期境内贷款。