《即时观点》韩国第三季GDP初值较前季增长0.2%,为接近三年最低增幅

《台湾重要政经日程》--3月3日-10月10日
====================================================================
路透首尔10月26日电---韩国央行周五公布,韩国7-9月经季节调整后的国内生产总值(GDP)初值较前季增长0.2%,基本符合分析师预期.
第三季经济较前季成长幅度,为2009年第四季以来最慢,因对欧洲和中国的出口受到压抑,打击企业在韩国国内的投资.
央行周五稍早的另一份调查显示,韩国人对未来经济和生活环境变得更为悲观[ID:nSB8574941],更凸显了后续国内消费支出将更加疲弱.
====================================================================
只是据其所构思的「1万亿美元」基建计划，实际运作起上来，会遇多少困难？另外，特朗普对外围贸易政策制定的披露，还是少，这也是可能于后市引起动荡的潜伏引爆点，这就要放长双眼睇！
--前日突然宣称因身体状况“极为不稳”而分身家的华人置业大股东刘銮雄昨日突然现身华置总部，虽然脸色略见疲态，但回应传媒查询时称身体状况“尚可”。