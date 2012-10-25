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货币新闻 | 2012年 10月 26日 星期五 07:34 BJT

《即时观点》韩国第三季GDP初值较前季增长0.2%,为接近三年最低增幅

路透首尔10月26日电---韩国央行周五公布,韩国7-9月经季节调整后的国内生产总值(GDP)初值较前季增长0.2%,基本符合分析师预期.

第三季经济较前季成长幅度,为2009年第四季以来最慢,因对欧洲和中国的出口受到压抑,打击企业在韩国国内的投资.

央行周五稍早的另一份调查显示,韩国人对未来经济和生活环境变得更为悲观[ID:nSB8574941],更凸显了后续国内消费支出将更加疲弱.

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