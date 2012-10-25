〔表格〕韩国第三季GDP初值较前季增速创2009年底以来最慢

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透首尔10月26日电---下表为韩国央行公布2012年7-9月(第三季)国内生产总值(GDP)初值的细节:
(较上季变动百分比,经季节调整):
2012年第三季 *2012年第二季
GDP成长率 0.2 0.3
各产业GDP成长率:
农林渔业 -4.0 2.0
制造业 -0.2 -0.2
建筑业 2.9 -2.7
服务业 0.1 0.5
民间消费 0.6 0.4
资本投资 -4.3 -7.0
建筑投资 0.2 -0.4
商品出口 2.5 -1.4
商品进口 1.7 -1.8
(较上年同期变动百分比)
2012年第三季 *2012年第二季
GDP成长率 1.6 2.3
各产业GDP成长率:
农林渔业 -0.1 -1.6
制造业 1.3 2.6
建筑业 -1.8 -2.0
服务业 2.4 2.6
民间消费 1.5 1.1
资本投资 -6.0 -3.5
建筑投资 -0.1 -2.1
商品出口 2.6 2.1
商品进口 0.9 -0.1
过去几季GDP成长率:
较前季 较上年同期
^2011第四季 0.3 3.3
^2011第三季 0.8 3.6
^2011第二季 0.8 3.5
^2011第一季 1.3 4.2
2010第四季 0.6 4.9
2010第三季 0.7 4.5
往年全年GDP成长率数据(与上年相较百分比):
^2011 3.6
2010 6.3
2009 0.3
2008 2.3
2007 5.1
* 2012年9月6日修正值
^ 初步修正,还将进一步修正.(完)
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--编译 张若琪;审校 孙茉莉
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。