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亚洲 | 2012年 10月 26日 星期五 07:53 BJT

〔表格〕韩国第三季GDP初值较前季增速创2009年底以来最慢

路透首尔10月26日电---下表为韩国央行公布2012年7-9月(第三季)国内生产总值(GDP)初值的细节:

(较上季变动百分比,经季节调整):

2012年第三季 *2012年第二季

GDP成长率 0.2 0.3

各产业GDP成长率:

农林渔业 -4.0 2.0

制造业 -0.2 -0.2

建筑业 2.9 -2.7

服务业 0.1 0.5

民间消费 0.6 0.4

资本投资 -4.3 -7.0

建筑投资 0.2 -0.4

商品出口 2.5 -1.4

商品进口 1.7 -1.8

(较上年同期变动百分比)

2012年第三季 *2012年第二季

GDP成长率 1.6 2.3

各产业GDP成长率:

农林渔业 -0.1 -1.6

制造业 1.3 2.6

建筑业 -1.8 -2.0

服务业 2.4 2.6

民间消费 1.5 1.1

资本投资 -6.0 -3.5

建筑投资 -0.1 -2.1

商品出口 2.6 2.1

商品进口 0.9 -0.1

过去几季GDP成长率:

较前季 较上年同期

^2011第四季 0.3 3.3

^2011第三季 0.8 3.6

^2011第二季 0.8 3.5

^2011第一季 1.3 4.2

2010第四季 0.6 4.9

2010第三季 0.7 4.5

往年全年GDP成长率数据(与上年相较百分比):

^2011 3.6

2010 6.3

2009 0.3

2008 2.3

2007 5.1

* 2012年9月6日修正值

^ 初步修正,还将进一步修正.(完)

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--编译 张若琪;审校 孙茉莉

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