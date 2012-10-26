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亚洲 | 2012年 10月 26日 星期五 08:24 BJT

〔日本股市〕盘初小跌,苹果财报加重悲观气氛

路透东京10月26日电---日本股市日经指数周五小幅低开,此前苹果(AAPL.O)公布令人失望的财报,加重对佳能(7751.T)等企业获利料将下滑的悲观气氛,然央行将放宽货币政策的预期抑制跌势.

日经指数.N225下跌0.1%,至9,043.79点.东证股价指数.TOPX则跌0.1%至750.55点.(完)

--编译 戴素萍;审校 王兴亚

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