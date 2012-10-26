《台湾报摘》--工商时报10月26日

纽约期市：原糖期货从三个月低位反弹，纽约可可上扬
路透纽约/伦敦3月10日 - 原糖期货周五在触及三个月低位后反弹，受助于空头回补，5月/7月原糖期货价差从贴水转为升水。纽约可可期货上扬，因美元走软和技术性买盘。
* 头版头条:
--针对汇价走势,台积电(2330.TW)董事长张忠谋昨日再度杠上中央银行总裁彭淮南,抱怨新台币"升太多、贬不够".央行晚间也发出四页新闻稿回击,强调货币政策应是稳定物价,不能单纯只考虑个别产业.
* 其他:
--大立光(3008.TW)今年第三季的合并营收创单季历史新高,但因毛利率仍未能回到昔日高档水准,加上认列汇损,单季税后纯益11.6亿台币,未能同创新高,EPS为8.65台币只能算是"符合预期".
--金融圈人士透露,台银将为华亚科筹组100亿台币联贷案,并已在本月中旬启动,为了在DRAM景气寒冬之际争取银行团支持该联贷案,此次联贷利率将达3%,并首开联贷圈先例,采取"利率随损益浮动"的机制.
--金管会昨日宣布,开放银行或金控子公司投资大陆"小额信贷公司",只要符合一定财务标准的银行、金控子公司都能申请设立,金管会表示,先前表态有意愿设大陆小信公司的永丰银、中信银、大众银和北富银都符合相关标准.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 林高丽
路透纽约/伦敦3月10日 - 原糖期货周五在触及三个月低位后反弹，受助于空头回补，5月/7月原糖期货价差从贴水转为升水。纽约可可期货上扬，因美元走软和技术性买盘。
路透伦敦3月10日 - 期铜周五上涨，此前连跌六个交易日，因库存暂停增加，另外秘鲁Cerro Verde铜矿开始无限期罢工，供应忧虑加重。
路透3月10日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 286.5 16 - - * 4月 280.9 52 281.7 8 * 5月 276.4 65 277.3 24 * 6月 270.8 201 271.8 19 * 7月 265.5 1067 267.8 106 * 8月 261.7 4506 263.5 702 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G