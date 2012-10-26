《台湾报摘》--工商时报10月26日

* 头版头条:

--针对汇价走势,台积电(2330.TW)董事长张忠谋昨日再度杠上中央银行总裁彭淮南,抱怨新台币"升太多、贬不够".央行晚间也发出四页新闻稿回击,强调货币政策应是稳定物价,不能单纯只考虑个别产业.

* 其他:

--大立光(3008.TW)今年第三季的合并营收创单季历史新高,但因毛利率仍未能回到昔日高档水准,加上认列汇损,单季税后纯益11.6亿台币,未能同创新高,EPS为8.65台币只能算是"符合预期".

--金融圈人士透露,台银将为华亚科筹组100亿台币联贷案,并已在本月中旬启动,为了在DRAM景气寒冬之际争取银行团支持该联贷案,此次联贷利率将达3%,并首开联贷圈先例,采取"利率随损益浮动"的机制.

--金管会昨日宣布,开放银行或金控子公司投资大陆"小额信贷公司",只要符合一定财务标准的银行、金控子公司都能申请设立,金管会表示,先前表态有意愿设大陆小信公司的永丰银、中信银、大众银和北富银都符合相关标准.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.