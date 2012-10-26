《台湾报摘》--经济日报10月26日

* 头版头条:

--晶圆代工龙头台积电(2330.TW)董事长张忠谋昨表示,全球经济局势处于"看不到隧道终点的亮光",全球总体经济已经是经济加政治的综合问题,除非大家愿意在政治上看得更清楚,世界经济列车才可望转弯,看到光亮的奇蹟出现.

* 其他:

--财政部长张盛和昨日在立法院指出,已将"地方政府开源节流手册"寄送县市首长,鼓励"地段率合理化",提高自有财源,在场的五都财政代表原本都说,不排除明年调涨公告地价等,但到了晚上又改口,强调目前景气不佳,调幅不宜过大,最好分年调升.

--证券商公会理事、福邦证券董事长黄显华昨日表示,年底前若未调降证交税到千分之1.5,或政府宣布延缓课征证所税,明年初将会掀起裁员、离职潮.统计今年3月证所税话题引爆以来,到9月底为止,券商从业人员登记人数已大减876人,且10月恐怕还会往下掉.

--民众购买长期照顾险保单,可望享有定额免税的优惠.金管会副主委李纪珠昨日透露,财政部对于长照险定额免税部分态度正面,列为优先考虑项目.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如; 审校 林高丽

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