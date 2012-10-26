《台湾报摘》--经济日报10月26日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--晶圆代工龙头台积电(2330.TW)董事长张忠谋昨表示,全球经济局势处于"看不到隧道终点的亮光",全球总体经济已经是经济加政治的综合问题,除非大家愿意在政治上看得更清楚,世界经济列车才可望转弯,看到光亮的奇蹟出现.
* 其他:
--财政部长张盛和昨日在立法院指出,已将"地方政府开源节流手册"寄送县市首长,鼓励"地段率合理化",提高自有财源,在场的五都财政代表原本都说,不排除明年调涨公告地价等,但到了晚上又改口,强调目前景气不佳,调幅不宜过大,最好分年调升.
--证券商公会理事、福邦证券董事长黄显华昨日表示,年底前若未调降证交税到千分之1.5,或政府宣布延缓课征证所税,明年初将会掀起裁员、离职潮.统计今年3月证所税话题引爆以来,到9月底为止,券商从业人员登记人数已大减876人,且10月恐怕还会往下掉.
--民众购买长期照顾险保单,可望享有定额免税的优惠.金管会副主委李纪珠昨日透露,财政部对于长照险定额免税部分态度正面,列为优先考虑项目.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 林高丽
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。