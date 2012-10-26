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亚洲 | 2012年 10月 26日 星期五 08:36 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆脱离亚洲尾盘高位104.43,走势不振

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* 欧元/日圆在亚洲尾盘飙升至104.43后,走势不振

* 美元/日圆和英镑/日圆仍走扬,但欧元因危机不确定性而表现落后

* 在接近本周初创下的双重顶104.59-104.45之前,卖单再度出笼

* 欧元/日圆可能跌向200个小时移动均线切入位103.51

* 在下方的技术支撑位是急升的一目均衡转换线103.18.(完)

--编译 戴素萍;审校 张若琪

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