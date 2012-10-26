〔台湾金融〕政策放行金控和银行子公司投资大陆小额贷款公司--金管会

路透台北10月26日电---台湾金融监督管理委员会周四稍晚表示,今年与金融业界讨论过后,依其意愿先行开放金控和银行投资中国的小额贷款公司.

金管会表示,将核定大陆地区创业投资管理公司及小额贷款公司,为银行和金控及关系企业可投资大陆的事业之一,对小额贷款公司持股比例亦可达百分之百.

但金管会也提醒,小额贷款公司对大陆地区之授信应一并计入"管理办法"第十二条之一第二项规定的总额度之内.

金管会表示,至于先前讨论中包含的融资性担保公司、消费金融公司是否可形成适当的商业模式,尚需进一步观察.目前金管会尚未有进一步法规松绑.

本地媒体报导,本地的银行当中永丰银、中信银、大众银2847.TW和北富银都符合标准,有望成为第一波赴陆投资的业者.

本地金融机构视中国市场为未来成长的重要之地,只不过台湾的银行进入中国设立分行、子行等进度落后,在两岸的金融监督机构建立起合作交流平台--金银会之后,台资银行业者的分行、子行受理核准的进度倒也未见加速,看在台资金融业者的眼里相当着急,也频对台湾主管机关建议开放项目.(完)