〔台湾金融〕政策放行金控和银行子公司投资大陆小额贷款公司--金管会

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北10月26日电---台湾金融监督管理委员会周四稍晚表示,今年与金融业界讨论过后,依其意愿先行开放金控和银行投资中国的小额贷款公司.
金管会表示,将核定大陆地区创业投资管理公司及小额贷款公司,为银行和金控及关系企业可投资大陆的事业之一,对小额贷款公司持股比例亦可达百分之百.
但金管会也提醒,小额贷款公司对大陆地区之授信应一并计入"管理办法"第十二条之一第二项规定的总额度之内.
金管会表示,至于先前讨论中包含的融资性担保公司、消费金融公司是否可形成适当的商业模式,尚需进一步观察.目前金管会尚未有进一步法规松绑.
本地媒体报导,本地的银行当中永丰银、中信银、大众银2847.TW和北富银都符合标准,有望成为第一波赴陆投资的业者.
本地金融机构视中国市场为未来成长的重要之地,只不过台湾的银行进入中国设立分行、子行等进度落后,在两岸的金融监督机构建立起合作交流平台--金银会之后,台资银行业者的分行、子行受理核准的进度倒也未见加速,看在台资金融业者的眼里相当着急,也频对台湾主管机关建议开放项目.(完)
--记者 高洁如; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。