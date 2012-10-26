版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 26日 星期五 08:58 BJT

〔标题新闻〕新西兰10月企业对经济的信心持稳,但对自身前景较不乐观--NBNZ调查

注:NBNZ为新西兰国民银行.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nW9E8JO02K]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐