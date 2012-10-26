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亚洲 | 2012年 10月 26日 星期五 09:35 BJT

《台湾重要政经日程》--10月26日-2013年10月10日

==================今日重要政经消息======================     
   10/26(五)
  --15:00 宏达电(2498.TW)投资人说明会.
  --16:00 经建会公布景气对策信号.
  --17:00 中华电信 (2412.TW)投资人说明会.

  ==================近期重要政经消息======================      

  10/29(一)
  --12:20 央行标售20年增额券101/7R,金额300亿台币,11月1日交割.
  --12:20 央行标售182天期国库券,金额300亿台币,30日交割.

  11/2(五)
  --14:00 国泰金控(2882.TW)第三季业务说明会.

  11/5(一)
  --08:30  主计总处公布10月消费者物价指数(CPI),上月为年增2.96%.  
  --16:10  台湾央行公布10月外汇存底,上月底为3,979.50亿美元.

  11/8(四)
  --16:00  财政部公布10月进口、出口年变动率,上月出口年增10.4%,进口年增1.3%.

  11/9(五)
  --13:30 台积电(2330.TW)公布10月营收.
 
  11/20(二)
  --12:20 央行标售30年增额券101/8R,金额300亿台币,23日交割.
  --16:00 经济部公布10月外销订单,9月为年增1.9%.
  --台湾央行公布第三季经常帐和国际收支.第二季经常帐为顺差100亿美元.

  11/22(四)
  --08:30  主计总处公布10月经季调失业率,上月为4.30%.

  11/23(五)
   --16:00 经济部公布10月工业生产年增率,上月初值为3.0%.

  11/26(一)
  --12:20 央行标售273天期国库券,金额300亿台币,27日交割.
 *--16:10 央行公布10月M2货币总计数.9月为升3.96%.

  11/30(五)
  --12:20 央行标售364天期国库券,金额300亿台币,12月3日交割.

  12/13(四)
  --12:20 央行标售182天期国库券,金额300亿台币,14日交割.
  --12:20 央行标售10年增额券101/9R,金额400亿台币,18日交割.

  12/22(六)
  --金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易. 

  12/31(一)
  --金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日.

  2013年
  1/1(二)
  --金融市场休市一日.

  2/11-2/15
  --农历春节假期.

  2/23 (六)
  --补行上班一日,金融市场开市.
 
  2/28 (四)
  --228纪念日休假,金融市场休市.

  4/4-4/5
  --儿童节/民族扫墓节休市二日.

  6/12(三)
  --端午节休市一日.

  9/14(六)
  --弹性放假补行上班一日.
  
  9/19-9/20
  --中秋节放假及隔日调整放假,金融市场休市.

  10/10(四)
  --国庆日休市一日. (完)   
 
  --记者 高洁如; 审校 曾祥进

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