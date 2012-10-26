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亚洲 | 2012年 10月 26日 星期五 09:36 BJT

《汇市简讯》多种货币兑日圆走升,且仍偏多

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* 美元/日圆和英镑/日圆昨日表现抢眼,双双走扬

* 美元/日圆上档阻力仍沉重,80.65为技术阻力位

* 英镑/日圆因收益率较高而受追捧,此前英国公布亮丽第三季GDP数据,收益率走升

* 澳元/日圆和新西兰元/日圆偏多,新西兰元/日圆突破近期阻力位,因日本投资者有买需.(完)

--编译 戴素萍;审校 张若琪

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