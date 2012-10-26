〔西班牙金融〕草案修正案显示西班牙将动用600亿欧元援助受困银行

路透基点：汇源果汁寻求1.5亿欧元融资--TRLPC
路透3月2日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国汇源果汁集团有限公司正在寻求1.5亿欧元（1.58亿美元）三年期贷款，用于再融资和营运资本。
路透马德里10月25日电---一份草案修正案显示,西班牙将从6月同意的欧洲信用额度中动用600亿欧元,以为其受困银行补充资本,但政府仍计划只使用其中的400亿.
这份文件系为金融业改革法草案的修正案,目前仍在委员会,尚未送交议会表决.该案由执政党人民党所提出,该党在议会占有绝对多数.
西班牙必须在11月底前让金融业改革上路,这是其为银行取得纾困的部分条件.
该国经济部发言人士表示,此举旨在确保政府有足够的资金可以支持银行业,但估算只需动用约400亿欧元的资金.(完)
--编译 戴素萍;审校 石冠兰
路透3月2日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国汇源果汁集团有限公司正在寻求1.5亿欧元（1.58亿美元）三年期贷款，用于再融资和营运资本。
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路透3月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，江西省高速公路投资集团有限责任公司(简称“集团”)已经委托星展银行中国为其安排5亿元人民币(7,300万美元)一年期境内贷款。