版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 26日 星期五 10:01 BJT

《汇市简讯》美元指数若收在80.00上方,将上看80.65/70

0138GMT

* 美元指数本月四度未能攻上80.00

* 波林格区间上椽如今小幅上升,因此还有空间

* 日线图动能显示讯息好坏参见

* 若收在80.00上方,则上看7/9月跌势的38.2%回档位及200日移动均线切入位80.65/70

* 技术图表请点选(Chart: link.reuters.com/ced63t).(完)

--编译 戴素萍;审校 孙茉莉

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐