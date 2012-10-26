〔台湾汇市〕台股重挫令台币收低,下周走势料横盘整理

* 台股重挫令台币回吐上日升幅

* 方向不明下周交易或陷僵滞

* 29.200-29.350为主交投区间

路透台北10月26日电---台币兑美元TWD=TP周五收盘回吐上日部分升幅,贬值2分.企业财报不佳打击亚股,台股今日亦重挫至三个月低位,且除人民币外,韩元、欧元等未再有积极表现,场中美元避险买盘再度出笼,台币应声走弱.市场料下周台币波动幅度仍在熟悉范畴内,但对经济基本面的担忧恐仍挥之不去.

展望下周,汇银人士认为,虽然有月底的出口商抛汇需求,但观察本周出口商抛汇力道不大,料已提前分散进场,能主宰盘面的机率不高;而下周包括台湾第三季GDP及日本央行的货币政策等事件,也只是在基本面不明的前景中重新组合好坏数据,难以完全消弭市场疑虑,台币陷入僵滞的机率极高.

"感觉上大家都不想进场,进出口商现在也都很聪明,只等好价位...除非有大事件,不然大概就在这里."一本地中型银行交易员说.

本周台币合计走弱1.4分,约当贬值0.05%;同期间,具比价效应的韩元KRW=则升值0.57%.

市场人士指出,由于场上交易动能迟滞,本周少见央行明显干预,加上当前价位看来是市场及央行都能接受的水准,在没有更多经济数据证明台湾经济回升之前,考量物价和出口竞争力,29.2-29.4仍属均衡的合理区间.

而外资原本在台币市场的主导力量,也因台股量能萎缩而受影响.台股买卖超近来均在数十亿台币的低量,难以化为汇市中的交易动能.

台股.TWII今日大跌1.76%至三个月低位,报7,134.06点;外资及陆资连12天卖超台股,今日卖超金额为19亿台币,累计卖超金额达463.45亿.

此外,针对台积电(2330.TW)董事长张忠谋批评台币未能适度贬值一事,台湾央行上日晚间发出新闻稿,引用诺贝尔经济学奖得主席姆斯(Christopher A. Sims)表示,"货币政策决定国与国的相对汇率,正确做法应是稳定物价,不能只单纯考虑个别产业."

对此,市场人士解读央行"维稳"新台币的中心基调不变,特别在经济前景不明、市场对基本面忧虑仍在的情况下,台币没有急升或急贬的条件.一个半月来台币较大的交投区29.100-29.400不会有特别变动.

海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF今日美元/台币多数天期的换汇点折价再度缩小,出现回补美元买盘.

本地新闻方面,台湾经建会周五表示,9月景气对策信号结束连10个月代表"衰退"的蓝灯,转为呈代表由低迷转复苏的"黄蓝灯",分数则增至22分,较上月增加7分.[ID:nST0568859]

韩元周五收高,但在韩国当局疑似干预汇市,且有韩国官员表达对韩元近期单边波动的担忧后,韩元脱离高位.[nSB2070073]

下周重要事件及数据包括周一G20特别代表会议、周二日本工业生产及失业率,日本央行货币政策会议,周三台湾第三季GDP概估值、周五欧洲制造业PMI,美国非农就业数据等.

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.300 29.280 29.206-29.305 29.280 5.65 6.35

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.257 29.223 29.210-29.270 29.220 3.11 2.52

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.045/-0.035 -0.070/-0.055

美元/台币六个月期 -0.200/-0.180 -0.225/-0.200

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