〔台湾债市〕公债RP利率持稳,下周紧缩因子多不排除利率短暂上调

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北10月26日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周五大致持稳.交易员认为,目前月底资金紧缩效应仍不明显,然下周紧缩因子较多,不排除RP利率将出现短暂向上微调.
交易商指出,由于银行、寿险端资金宽裕,抵销掉投信端月底资金趋紧的影响,令月底效应尚未浮现;但下周公债、公司债及国库券交割紧缩因子纷纷出笼,将消化银行、寿险端浮滥资金,虽不至于影响整体市场利率水平,但也不排除出现短暂小幅上扬的情形.
"今天主动丢钱的状况没有前几天多,都是单纯续作."一证券交易员说.
交易员表示,下周交割紧缩因子包括周一的统一(1216.TW)公司债36亿台币、周二的国库券发行金额300亿台币、周三的台电公司债103亿台币、周四的101/7R期20年期增额公债发行金额300亿台币.
今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,部分成交在0.72%,与上日相同;一个月期公司债RP利率主要交投区间在0.84-0.85%,少数成交在0.81-0.83%,上日亦同.(完)
--记者 詹静宜; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。