〔台湾债市〕公债RP利率持稳,下周紧缩因子多不排除利率短暂上调

路透台北10月26日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周五大致持稳.交易员认为,目前月底资金紧缩效应仍不明显,然下周紧缩因子较多,不排除RP利率将出现短暂向上微调.

交易商指出,由于银行、寿险端资金宽裕,抵销掉投信端月底资金趋紧的影响,令月底效应尚未浮现;但下周公债、公司债及国库券交割紧缩因子纷纷出笼,将消化银行、寿险端浮滥资金,虽不至于影响整体市场利率水平,但也不排除出现短暂小幅上扬的情形.

"今天主动丢钱的状况没有前几天多,都是单纯续作."一证券交易员说.

交易员表示,下周交割紧缩因子包括周一的统一(1216.TW)公司债36亿台币、周二的国库券发行金额300亿台币、周三的台电公司债103亿台币、周四的101/7R期20年期增额公债发行金额300亿台币.

今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,部分成交在0.72%,与上日相同;一个月期公司债RP利率主要交投区间在0.84-0.85%,少数成交在0.81-0.83%,上日亦同.(完)