〔日本股市〕日经指数早盘下跌,受企业获利警讯所累

路透东京10月26日电---日本股市日经指数周五早盘小幅收跌,但仍接近四周高位,因佳能(7751.T)等国内企业发布获利预警,抵销了对日本央行宽松预期升高及日圆贬值的影响.

日经指数.N225早盘下跌0.1%至9,042.36点,守在五日移动均线切入位9,015.36上方,但脱离200日移动均线切入位9,059.18.

"周末在即,今日走势可能难有起色,"立花证券主管Kenichi Hirano表示."但对日本央行宽松政策的预期非常地高,这与前几个月明显不同."

东证股价指数.TOPX则跌0.29%至749.24点.(完)

--编译 戴素萍;审校 张若琪

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