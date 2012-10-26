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货币新闻 | 2012年 10月 26日 星期五 13:48 BJT

〔台湾股市〕创三个月收盘低位,受宏达电和宏基大跌拖累

路透台北10月26日电---台湾股市周五收跌1.8%至近三个月来收盘低点,跟随其他区域股市跌势,因投资人担心企业业绩,且受智能手机制造商宏达电(2498.TW)和台湾系统组装厂商宏基(2353.TW)大跌拖累.

加权股价指数.TWII收低128.02点至7,134.06点,该水平为7月末以来首见.

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