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货币新闻 | 2012年 10月 26日 星期五 15:09 BJT

〔台湾个股〕宏达电估第四季营收600亿台币低于预估,且较上季衰退14.5%

路透台北10月26日电---全球第五大智慧型手机制造商--宏达电(2498.TW)周五表示,预估第四季营收约600亿台币低于预估,且较上季衰退14.5%.

宏达电并指出,第四季预估毛利率在23%左右,营业净利率(operating margin)为1%,上季分别为25%及7.0%.

根据路透对23位分析师所做的预估,宏达电估第四季营收约为740亿台币.

韩国科技大厂三星电子(005930.KS)稍早公布获利74亿美元,为连续第四个季度刷新纪录高位,Galaxy系列手机热销抵销了记忆体晶片销售锐减的冲击.[ID:nST0568689]

宏达电今日收盘跌4.84%,报236台币;加权股价指数.TWII则收跌1.76%.(完)

参考相关细节,可点选宏达电网站,网址为(www.htc.com/tw/investor/)

参看宏达电新闻,请点选[2498.TW-CMN]

--记者 詹颖颐; 撰写 高洁如; 审校 杨淑祯

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