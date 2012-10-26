〔路透基点〕中国进出口银行征求境外贷款提案,未开出相关条件--RLPC

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港10月26日电---中国进出口银行发出征求境外贷款提案的消息,但未提出交易规模和条件,令银行陷入疯狂,勉力要规划出可接受的条款和合适的价格.
消息人士称,提案的截止日期是今天,但多数银行料将请求延长期限.
中国进出口银行上回取得贷款是在2007年4月,规模5亿美元的五年期融资,最高层级综合收益为33个基点,利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码28个基点.有13家银行以最高层级参贷,包括中国银行北京和中银香港、中国农业银行、法国巴黎银行上海分行、北京银行、满地可银行(Bank of Montreal)、加拿大丰业银行上海分行、三菱东京日联银行北京分行、BayernLB上海分行、中信国际(上海)、东方汇理银行、ING Bank上海分行、渣打北京分行.(完)
--编译 王冠中;审校 高琦
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。