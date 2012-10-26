〔路透基点〕中国进出口银行征求境外贷款提案,未开出相关条件--RLPC

路透香港10月26日电---中国进出口银行发出征求境外贷款提案的消息,但未提出交易规模和条件,令银行陷入疯狂,勉力要规划出可接受的条款和合适的价格.

消息人士称,提案的截止日期是今天,但多数银行料将请求延长期限.

中国进出口银行上回取得贷款是在2007年4月,规模5亿美元的五年期融资,最高层级综合收益为33个基点,利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码28个基点.有13家银行以最高层级参贷,包括中国银行北京和中银香港、中国农业银行、法国巴黎银行上海分行、北京银行、满地可银行(Bank of Montreal)、加拿大丰业银行上海分行、三菱东京日联银行北京分行、BayernLB上海分行、中信国际(上海)、东方汇理银行、ING Bank上海分行、渣打北京分行.(完)