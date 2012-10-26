〔台湾经济〕9月景气灯号呈由低迷转复苏"黄蓝灯",结束连10蓝

路透台北10月26日电---台湾经建会周五表示,9月景气对策信号结束连10个月代表"衰退"的蓝灯,转为呈代表由低迷转复苏的"黄蓝灯",分数则增至22分,较上月增加7分.

经建会每月依货币总计数、直间接金融、股价指数等九个数据依其表现给予灯号,再总合其分数汇总成综合判断分数,并给予灯号.自去年11月起,景气对策信号即已连续10个月亮出代表景气低迷的蓝灯.蓝灯的综合判断分数区间为16-9分.

九个项目中,多数项目分数均持平或有所增加,但仅有机械及电机设备进口值则由黄蓝灯转为蓝灯,减少1分.

经建会的新闻稿指出,欧债危机虽朝正面发展,但潜在风险仍高;且美国财政赤字自动削减机制将于明年1月启动,存在财政悬崖(Fiscal cliff)风险;加上中国大陆等新兴国家经济尚待加温,皆可能影响台湾出口表现.整体而言,9月经济景气好转,虽存在一些不确定性,但仍可审慎期待.

至于领先指标方面,9月领先指标为130.9,较上月升0.1%.

台湾经济部周二公布,9月工业生产较上年同期成长3.0%,为七个月以来最高,前高为今年2月修正后成长8.35%.8月经修正后为1.37%.[ID:nST0567539](完)

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