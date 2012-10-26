〔台湾经济〕9月景气灯号呈由低迷转复苏"黄蓝灯",结束连10蓝

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北10月26日电---台湾经建会周五表示,9月景气对策信号结束连10个月代表"衰退"的蓝灯,转为呈代表由低迷转复苏的"黄蓝灯",分数则增至22分,较上月增加7分.
经建会每月依货币总计数、直间接金融、股价指数等九个数据依其表现给予灯号,再总合其分数汇总成综合判断分数,并给予灯号.自去年11月起,景气对策信号即已连续10个月亮出代表景气低迷的蓝灯.蓝灯的综合判断分数区间为16-9分.
九个项目中,多数项目分数均持平或有所增加,但仅有机械及电机设备进口值则由黄蓝灯转为蓝灯,减少1分.
经建会的新闻稿指出,欧债危机虽朝正面发展,但潜在风险仍高;且美国财政赤字自动削减机制将于明年1月启动,存在财政悬崖(Fiscal cliff)风险;加上中国大陆等新兴国家经济尚待加温,皆可能影响台湾出口表现.整体而言,9月经济景气好转,虽存在一些不确定性,但仍可审慎期待.
至于领先指标方面,9月领先指标为130.9,较上月升0.1%.
台湾经济部周二公布,9月工业生产较上年同期成长3.0%,为七个月以来最高,前高为今年2月修正后成长8.35%.8月经修正后为1.37%.[ID:nST0567539](完)
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--记者 林妙容; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。